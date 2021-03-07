В Ростове Великом снова прорвало трубу с горячей водой

В городе Ростове Великом Ярославской области 6 марта снова произошел прорыв трубы теплотрассе в проезде Радищева возле дома №10. Местные жители опубликовали в соцсетях фотографии и видеозаписи фонтана горячей воды, бьющего из-под земли.

В администрации района прокомментировали сложившуюся ситуацию, отметив, что сегодня работа по устранению аварии проводиться не будет, так как причина и масштабы прорыва неизвестны.

«Сегодня коммунальная бригада прорыв закрыла плитой, делать ничего не стали, чтобы не оставлять людей на праздники без отопления»,— сообщили “Ъ-Ярославль” в районной администрации.

В администрации отметили, что большой утечки на котельной №38 нет. Работы по устранению аварии начнутся после праздников, во вторник 9 марта.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 13 февраля в Ростове Великом из-за коммунальной аварии без отопления и горячей воды остались 3 тыс. человек, которые проживают в 25 многоквартирных домах. Без отопления остались и некоторые детские сады города. В администрации Ростовского района сообщили, что авария произошла на магистральной теплотрассе, которая идет от котельной №38 по улице Спартаковской. Причиной аварии стало внеплановое отключение электричества.

Для организации на месте аварийно-восстановительных работ Дмитрий Миронов направил в Ростов Великий заместителя председателя регионального правительства Виктора Неженца. В восстановительных работах в Ростове были заняты более 50 человек. Применялось более 20 единиц техники. Работа велась в круглосуточном режиме. 17 февраля было сообщено о том, что авария на теплосетях в Ростове Великом устранена, во все дома начало подаваться тепло.

Алла Чижова