Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в хостеле Новосибирска

Новосибирская прокуратура организовала проверку в связи с пожаром в хостеле. Как рассказал официальный представитель ведомства Дмитрий Лямкин, по результатам разбирательства будет дана оценка исполнения норм законодательства о пожарной безопасности и оказании гостиничных услуг.

Пожар в частном жилом доме на ул. Волочаевская, в котором располагался хостел, произошел в ночь на воскресенье. По информации пресс-службы регионального главка МЧС, к моменту прибытия первых пожарных расчетов горел второй этаж строения. Здание самостоятельно покинули 14 человека, которые находились там на момент возгорания. Пострадали три человека – две женщины и мужчина, с ожогами различной степени тяжести их госпитализировали. Чтобы справиться с огнем, спасателям потребовалось около одного часа. В результате пожара огнем повреждены второй и мансардный этаж на общей площади 100 кв. м., произошло частичное обрушение конструкций мансарды.

Илья Николаев