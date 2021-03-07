Ресторанный критик “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, какие праздничные и тематические десерты подготовили кондитеры московских ресторанов.

Сегодня завершаем наш мини-обзор по специальным предложением московских ресторанов к 8 марта. На сладкое, в буквальном смысле этого слова, — праздничные десерты.

Шеф-кондитер «Кофемании» Елена Шакарян подготовила для дам десерт «Леди» за 550 руб. в виде розового флакона духов с золоченым колпачком, внутри флакона — йогуртовый мусс с пюре черники, малины и черной смородины, ликер из бузины и ягодная прослойка с кусочками томленых яблок на кокосовом дакуазе.

В ресторане «МореКофеОкеан» by Erwin дамам дарят десерт в виде чашечки кофе с розовым клубничным кремом. В «Кафе Пушкинъ» готовят тематические десерты: «Розу-бордо» за 650 руб. с кокосовым дакуазом и банановым и фундучным муссом и «Лепесток» за 690 руб. в виде чайной розы с ванильным бисквитом, компоте из черной смородины и кремом маскарпоне. Ресторан Ladure-la Russe делегирует на праздник La femme totale за 550 руб. из миндального бисквита с кремом муслин, малиновым мармеладом, розовыми лепестками и фирменной «монеткой».

А в Saperavi Cafe действует сет-меню, сплошь состоящее из цветов: сырный торт на хрустящей подушечке с вареньем из розы, розовый капуччино с сублимированными лепестками розы, а к ним впридачу коктейль на джине и сухом вермуте с живыми цветами и даже салат «Мимоза» с семгой. Тут, впрочем, обошлось без натуральной мимозы, и это явно к лучшему.