В Ярославской области от коронавируса умерли еще четыре человека и 121 заразился

В Ярославской области за прошедшие сутки произошло еще четыре смерти от коронавирусной инфекции, сообщает федеральный оперативный штаб. По данным оперативного штаба, в регионе в течение последних суток был зафиксирован 121 новый случай заболевания COVID-19. За это же время в области 148 человек выздоровели и выписаны из больниц.

По сведениям на 7 марта всего в Ярославской области с начала пандемии коронавирусной инфекции выявлено 33688 случаев заболевания COVID-19. Из общего числа заболевших коронавирусом 32263 человека вылечились. 431 пациент, болевший коронавирусом, умер.

Антон Антонов