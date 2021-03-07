В Прикамье снят запрет на работу кафе и ресторанов в ночное время

С сегодняшнего дня, 7 марта, в Пермском крае снимается запрет на работу заведений общественного питания в ночное время (с 1:00 до 6:00), введенный в ноябре 2020 года. Об этом сообщает telegram-канал «Компрос». Соответствующие изменения внесены в указ губернатора о мероприятиях, реализуемых для противодействия распространению COVID-19 в регионе.

Остальные ограничения сохраняются до 21 марта. На этот период продлен режим самоизоляции для жителей Пермского края старше 65 лет. Продолжит действовать запрет на работу ночных клубов и проведение культурно-массовых мероприятий, а также на работу организаций в сфере оказания услуг, которые предполагают большое скопление людей, тесный контакт между ними, нахождение клиентов в маленьких закрытых помещениях.