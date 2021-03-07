В Краснодаре утром 7 марта произошло два пожара

около 9:14, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Площадь возгорания составляла 150 кв.м, пожару присвоена повышенная категория сложности. На место происшествия были отправлены 55 человек, 18 единиц техники, в том числе, 44 человека и 14 единиц техники от МЧС РФ. Информации о погибших или пострадавших во время пожара пока не поступало, сообщается, что угрозы распространения огня на соседние здания нет. К 10:15 пожар был локализован на площади 300 кв.м, 11:15 - полностью потушен.

Также утром 7 марта около 7:00 утра на улице Горького загорелась крыша жилого здания барачного типа. Пожару была присвоена категория сложности 1 «БИС», его площадь составила 70 кв.м С места происшествия было эвакуировано 15 человек. Пожар был потушен к 8:00 утра силами 18 человек и 5 единиц техники, погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Ольга Логинова