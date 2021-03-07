В Тюменской области 80 человек заболели коронавирусом

За минувшие сутки в Тюменской области выявили 80 новых случаев коронавирусной инфекции, четыре человека скончались, сообщили в информационном центре по мониторингу ситуации с заболеванием.

С начала пандемии общее количество инфицированных в регионе составило 31 886 человек. Из них более 30 тыс. выздоровели, 305 пациентов скончались.

За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 10 595 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 322 776. Более 3,9 млн пациентов выздоровели, 89 094 больных скончались.