В ЯНАО COVID-19 диагностировали у 35 человек

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 35 новых случаев коронавирусной инфекции, один человек скончался, сообщил информационный центр по мониторингу COVID-19.

С начала пандемии в регионе коронавирусной инфекцией заразились 37 356 человек. Из них больше 36 тыс. уже выздоровели, 403 пациента скончались.

За сутки в России COVID-19 подтвердился еще у 10 595 человек. Общее число зараженных с начала пандемии достигло 4 322 776. Более 3,9 млн пациентов выздоровели, 89 094 больных скончались.