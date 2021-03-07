COVID-19 диагностировали еще у 174 жителей Свердловской области

За минувшие сутки в Свердловской области выявили 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Как сообщил источник “Ъ-Урал”, в регионе также зарегистрировано еще 11 летальных случаев от COVID-19.

Таким образом, общее число инфицированных с начала пандемии составило 78 865 человек, более 72 тыс. пациентов выздоровели, 2 456 больных скончались.

Напомним, режим обязательной самоизоляции в Свердловской области продлен до 15 марта. Кроме того, в регионе идет массовая вакцинация от коронавируса. По данным на 3 марта, первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 156,3 тыс. свердловчан, 56,6 тыс. из них — жители Екатеринбурга.