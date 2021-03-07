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Владимир Путин наградил свердловских врачей орденами Пирогова и медалями Луки Крымского

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении врачей Свердловской области и сотрудников регионального управления Роспотребнадзора орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Так, ордена Пирогова за вклад в борьбу с COVID-19 присвоены:

  • Заведующей отделением детской больницы № 11 Екатеринбурга Альбине Ивановой;
  • Заведующей лабораторией «УГМК-Здоровье» Елене Карбовничьей;
  • Заведующая отделением Свердловской областной психиатрической больницы Светлане Сердюк;
  • Заведующему отделением больницы № 14 Екатеринбурга Вячеславу Устюжанину;
  • Врачу детской больницы Каменска-Уральского Михаилу Царегородцеву;
  • Заведующей госпиталем больницы № 2 им. А. А. Миславского Ольге Шеломенцевой.

Медалями Луки Крымского награждены:

  • Заместитель главного врача Ирбитской больницы Анна Азева;
  • Врач психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Римма Алчинова;
  • Главная медсестра инфекционной больницы Нижнего Тагила Тамара Баскакова;
  • Старшая медсестра верхнепышминской больницы имени П. Д. Бородина Рафания Давлятшина;
  • Заведующая отделением больницы Полевского Елена Кулиш;
  • Заведующая отделением поликлиники № 3 детской больницы № 8 Екатеринбурга Татьяна Лаптева;
  • Врач диагностического центра Екатеринбурга Елена Перевалова;
  • Заведующий отделением детской областной больницы Сергей Петерс;
  • Врач Ирбитской больницы Анастасия Шептякова.

Напомним, ранее Владимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова екатеринбургского хирурга Юрия Мансурова, скончавшегося летом 2020 года от коронавируса.

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