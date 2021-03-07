Владимир Путин наградил свердловских врачей орденами Пирогова и медалями Луки Крымского

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении врачей Свердловской области и сотрудников регионального управления Роспотребнадзора орденами Пирогова и медалями Луки Крымского. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.

Так, ордена Пирогова за вклад в борьбу с COVID-19 присвоены:

Заведующей отделением детской больницы № 11 Екатеринбурга Альбине Ивановой;

Заведующей лабораторией «УГМК-Здоровье» Елене Карбовничьей;

Заведующая отделением Свердловской областной психиатрической больницы Светлане Сердюк;

Заведующему отделением больницы № 14 Екатеринбурга Вячеславу Устюжанину;

Врачу детской больницы Каменска-Уральского Михаилу Царегородцеву;

Заведующей госпиталем больницы № 2 им. А. А. Миславского Ольге Шеломенцевой.

Медалями Луки Крымского награждены:

Заместитель главного врача Ирбитской больницы Анна Азева;

Врач психоневрологического госпиталя для ветеранов войн Римма Алчинова;

Главная медсестра инфекционной больницы Нижнего Тагила Тамара Баскакова;

Старшая медсестра верхнепышминской больницы имени П. Д. Бородина Рафания Давлятшина;

Заведующая отделением больницы Полевского Елена Кулиш;

Заведующая отделением поликлиники № 3 детской больницы № 8 Екатеринбурга Татьяна Лаптева;

Врач диагностического центра Екатеринбурга Елена Перевалова;

Заведующий отделением детской областной больницы Сергей Петерс;

Врач Ирбитской больницы Анастасия Шептякова.

Напомним, ранее Владимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова екатеринбургского хирурга Юрия Мансурова, скончавшегося летом 2020 года от коронавируса.