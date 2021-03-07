В Новокузнецке дебошир, которого охрана выставила из ночного клуба, вернулся с «коктейлем Молотова»

Полиция Новокузнецка организовала проверку в связи с инцидентом в ночном клубе на ул. Орджоникидзе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области. По данным силовиков, в увеселительном заведении произошел конфликт между охраной и двумя посетителями. Те крепко выпили, вели себя крайне агрессивно, и секьюрити выставили дебоширов за порог. Вскоре один из них вернулся, держа в руках «коктейль Молотова». Посетитель клуба, который находился в фойе, выбил из его рук бутылку с зажигательно смесью, в результате чего произошел пожар. «Из клуба были эвакуированы гости. Возгорание ликвидировали сотрудники заведения», — рассказали в полиции. За медицинской помощью обратились два 19-летних жителя Новокузнецка: им диагностированы ожоги.

Оперативники задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство), максимальное наказание по ней – до семи лет лишения свободы.

Илья Николаев