В Югре за сутки зафиксировали 101 случай коронавируса

За сутки в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) выявлен 101 новый случай заражения коронавирусом, сообщили в окружном оперштабе. По данным на 7 марта, в округе за все время зарегистрировано 52 187 случаев COVID-19, 50 225 жителей уже выздоровели. За сутки в Югре зарегистрирован один летальный случай от коронавируса, за все время скончались 759 человек.

Большинство новых случаев выявлено в Сургуте, где заболели 19 человек, а также в Ханты-Мансийске (13) и Нижневартовске (10). У 76 заболевших наблюдались признаки ОРВИ, у 22 была диагностирована пневмония. Еще три человека переносили коронавирус в бессимптомной форме.