Лжесотрудник банка похитил у жительницы Удмуртии 4,3 млн рублей

У 41-летней жительницы Глазова похитили 4,3 млн руб., взятые в кредит. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшей, ей позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что от ее имени оформлена заявка на получение кредита в 1 млн руб., а для предотвращения незаконного списания ей необходимо снять деньги и перевести на «безопасные счета». Затем женщине вновь позвонил злоумышленник, который сказал, что попытки оформления на ее имя кредитов не прекращаются и ей нужно самой оформить на себя максимальное количество кредитов в банках, а затем перевести их на указанные номера телефонов.