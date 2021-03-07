Еще 78 случаев заражения коронавирусом выявили в Удмуртии

В Удмуртии выявили 78 случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки. Диагноз подтвердили у восьми детей до 14 лет и 23 человек старше 65 лет, сообщает оперштаб региона.

В целом среди заболевших 32 жителя Ижевска, девять граждан из Воткинска, по четыре — из Глазова и Шарканского района, по три — из Можги, Сарапула, Игринского, Ярского, Завьяловского и Воткинского районов, по два — из Киясовского и Увинского районов, по одному — из Алнашского, Глазовского, Камбарского, Сарапульского, Юкаменского, Селтинского и Якшур-Бодьинского районов. При этом 77 пациентов вылечились от COVID-19.

За все время в Удмуртии зарегистрировали 28 826 случаев заражения коронавирусом. Из них 364 закончились летальным исходом, 25509 человек выздоровели, остальные продолжают лечение, 98 инфицированных находятся в тяжелом состоянии.