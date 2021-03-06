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Выставочный проект "Урал в подарках" в Свердловском областном краеведческом музее имени Онисима Клера.

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Подарки Урала и подарки Уралу

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В музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» (Свердловский областной краеведческий музей имени Онисима Клера) работает выставка «Урал в подарках». В трех выставочных залах размещены свыше 600 подарков, связанных с Уралом. Это и предметы из коллекций Уральского общества любителей естествознания (УОЛЕ), и подарки знаменитым людям, включая Сталина, Бажова, Росселя, и корпоративные сувениры. Экспонаты для выставки предоставили более 20 партнеров музея — организации и частные лица. Выставка работает до 28 марта.


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