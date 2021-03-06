В Ярославской области перед 8 марта ожидаются сильный снег и метели

Главное управление МЧС по Ярославской области 6 марта распространило экстренное предупреждение об ухудшении погодных. В ведомстве предупредили, что по данным ярославского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 18 часов 6 марта до 18 часов 7 марта в Ярославской области ожидаются осадки в виде снега, а в отдельных районах области в виде сильного снега. В месте со снегом ожидается метель.

Кроме того, спасатели предупредили, что в регионе произойдет усиление юго-западного ветра, порывы которого будут достигать 15-17 м/с. На дорогах прогнозируется возникновение гололедицы и снежного наката.

В связи с ухудшением погоды спасатели просят жителей региона быть внимательными и осторожными. Из-за сильного снега и ветра МЧС прогнозирует увеличение вероятности возникновения ЧС. В частности, возможны затруднения в работе всех видов транспорта на автомобильных дорогах, рост числа ДТП. Возможны повреждения и обрывы ЛЭП и линий связи.

Прогнозируются обрушения слабоукрепленных широкоформатных конструкций и ветхих крыш. Возможны нарушения в работе системы ЖКХ. Прогнозируется увеличение случаев травматизма среди населения.

Антон Антонов