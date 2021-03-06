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«Автомобилист» одержал первую победу над «Авангардом» в серии плей-офф Кубка Гагарина

Хоккейный клуб «Автомобилист» победил омский «Авангард» в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина. Встреча проходила в Екатеринбурге и закончилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).

«Первый период прошел без голов, а в середине второго “Автомобилист” остался в меньшинстве, но Питер Холланд и Станислав Бочаров убежали к воротам соперника, и Станислав открыл счет. Однако “Авангард” все же успел реализовать большинство. На 59-й минуте Георгий Белоусов забросил вторую шайбу, которая в итоге стала победной»,— рассказали в пресс-службе «Автомобилиста».

Это первая победа «Автомобилиста» в серии, ранее две встречи выиграл «Авангард». Серия длится до четырех побед. Следующий матч пройдет в Екатеринбурге 8 марта.

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