«Уралочка» проиграла «Енисею» в последнем матче предварительного этапа Суперлиги

В последнем матче предварительного этапа регулярного Чемпионата России Суперлиги Париматч волейбольная команда «Уралочка-НТМК» потерпела поражение от красноярского «Енисея». Игра проходила в Нижнем Тагиле и завершилась поражением уральской команды со счетом 0:3 (20:25; 19:25; 25;27).

Ранее в этом сезоне команды уже сходились в Красноярске в конце декабря. Игра проходила в рамках 13-го тура Суперлиги. В тот раз свердловчанки обыграли хозяек площадки в пяти партиях 3:2 (17:25, 25:23, 17:25, 25:22, 15:10)

В пресс-службе команды отметили, что эта игра стала для «Уралочки-НТМК» юбилейной. «Ровно 20 лет назад к названию нашей команды добавилась аббревиатура знакомая каждому свердловчанину. Под патронаж Евраз-НТМК наша команда попала в 2001 году. Именно тогда на Урале наблюдалось тяжелое положение во всех спортивных клубах региона. Помочь не уронить статус знаменитой “Уралочки” и вызвался Нижнетагильский металлургический комбинат», — отметили в пресс-службе.