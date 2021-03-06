В Краснодарском крае создадут один из восьми карбоновых полигонов

На Кубани создадут один из восьми полигонов для измерения антропогенных выбросов парниковых газов. Об этом сообщил «Интерфаксу» вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Проекты также реализуют в Казани, Чечне, Калининградской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской областях.

Программу создания карбоновых полигонов планируется запустить на базе российских университетов в рамках утвержденного правительством национального плана мероприятий адаптации к изменениям климата на период до 2022 года.

Карбоновый полигон - территория с уникальной экосистемой для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения климата параметров на лесных территориях и сельскохозяйственных землях.

Наталья Решетняк