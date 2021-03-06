В лобовом ДТП под Ярославлем пострадал водитель «Жигулей»

Сегодня в Переславском районе Ярославской области произошло ДТП, в результате которого пострадал 30-летний мужчина, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 6 марта около 02:20 на 120 км автодороги Москва - Холмогоры.

По данным пресс-службы, 37-летний житель Ростовского района, управляя автомобилем «Лада Приора», выехав на встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем «ВАЗ-2111», под управлением 30-летнего жителя Переславля-Залесского.

В результате ДТП, 30-летний водитель получил травмы и был госпитализирован в больницу.

В пресс-службе уточнили, что на место происшествия выезжали ГИБДД, МЧС, скорая медицинская помощь. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Дарья Сабаева