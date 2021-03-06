В Екатеринбурге неизвестные пытались похитить журналиста

Следователи начали доследственную проверку по факту попытки неизвестными похитить корреспондента уральской редакции «ИА REGNUM» Дмитрия Красноухова. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

По предварительным данным, инцидент произошел поздно вечером 5 марта в кафе в центре Екатеринбурга, когда несколько неизвестных мужчин попытались вывести журналиста на улицу.

«В настоящее время анализируются записи с камер видеонаблюдения, опрашивается персонал учреждения общепита. Видимых телесных повреждений у заявителя не имеется. Сыщики устанавливают более подробные и точные обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение», — рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.