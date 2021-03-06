Еврокомиссия заявила о негативном влиянии пандемии на права женщин

Пандемия коронавируса усугубила неравенство между женщинами и мужчинами, говорится в докладе Еврокомиссии (ЕК) в преддверии Международного женского дня 8 марта. В ЕК выяснили, в частности, что большинство работавших в пандемию сотрудников здравоохранения — женщины, но при этом все ключевые решения по поводу борьбы с распространением вируса принимали в основном мужчины. Кроме того, эксперты выявили рост домашнего насилия.

Доклад ЕК посвящен гендерному равенству в Евросоюзе. В пресс-релизе ЕК говорится, что «на передовой пандемии» оказались работники тех профессий, в которых часто встречаются женщины (врачи, медсестры, учителя, продавщицы), при этом они также брали на себя больше обязанностей по дому. «Хотя женщины составляют большинство работников в сфере здравоохранения, они почти не участвовали в процессах принятия решений в связи с пандемией. Например, из целевых групп по COVID-19 в 87 странах, включая 17 государств-членов ЕС, 85,2% возглавляли мужчины»,— выяснили эксперты.

Из доклада следует, что женщины составляют 76% от общего числа медицинских и социальных работников, а также 86% от всех медицинских сиделок. «В связи с пандемией женщины в этих сферах столкнулись с беспрецедентным ростом нагрузки, риска для здоровья и проблем с соблюдением баланса между работой и личной жизнью»,— отмечается в документе.

В ЕК считают, что пандемия «нанесла сильный удар по женщинам на рынке труда»: слишком много женщин работает в секторах, которые больше всего пострадали от кризиса (розничная торговля, гостиничный бизнес, уход и работа по дому), так как в них невозможно трудиться удаленно. Кроме того, именно у женщин возникло больше трудностей с повторным выходом на рынок труда во время частичного восстановления экономики летом прошлого года. Как выяснилось, в период со второго по третий квартал 2020 года уровень занятости вырос на 1,4% у мужчин и только на 0,8% у женщин. Также в режиме самоизоляции женщины в среднем тратили по 62 часа в неделю на уход за детьми (мужчины — 36 часов) и 23 часа в неделю на работу по дому (мужчины —15 часов).

Помимо этого, был выявлен всплеск домашнего насилия в странах—членах ЕС. К примеру, как уточняется в докладе, во Франции за первую неделю локдауна число случаев домашнего насилия выросло на 32%, в Литве за первые три недели — на 20%. В Испании за первые две недели карантина на 18% увеличилось число звонков в полицию, в Ирландии в пять раз возросло число судебных решений по делам о семейном насилии.

В ЕК резюмируют, что пандемия COVID-19 усугубила существующее неравенство в обществе, из-за чего жизни женщин подвергаются большему риску, иногда в их собственных домах. В ЕК обещают, что в этом году представит предложения по борьбе с «гендерным насилием» в европейских странах. Как считают в ЕК, гендерное равенство «нужно брать за основу при восстановлении экономики после пандемии». В частности, в ЕК намерены бороться за то, чтобы женщины занимали больше руководящих должностей, «будь то в политике или в советах директоров компаний».