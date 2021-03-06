Глава петербургского Роспотребнадзора Башкетова награждена орденом Пирогова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников за большой вклад в борьбу с коронавирусом.

Глава управления Роспоребнадзора Наталия Башкетова награждена орденом Пирогова. Указ главы государства размещен на портале правовой информации.

Добавим, что орден Пирогова вручается за самоотверженность при оказании медицинской помощи, за заслуги в области практической медицины, вклад в укрепление общественное здоровье, за особые заслуги в области медицинских наук, за заслуги, связанные с разработкой лекарственных средств.