Интерактивы и комплименты

Обозреватель ИД “Ъ” Дарья Цивина рассказывает, какие мероприятия подготовили рестораны «Турандот», «Шинок» и «Белуга».

Продолжаем обзор предстоящих длинных выходных в московских ресторанах под эгидой 8 марта. Сегодня поговорим об интерактивах и комплиментах. В ресторан «Турандот» женский день пройдет под знаком «Кармен»: 6 и 7 марта на бранче будут исполнять фламенко под испанскую гитару, а 8 марта состоится спектакль в иммерсивном формате с солистами Московского оперного дома и «Электротеатра Станиславский», разумеется, не без участия осьминога, палтуса ша-ча с тыквой и обожженного лосося-латука. Стоимость праздничного сет-меню под арии Бизе — 7900 руб. с человека.

Иным путем пошли в баре «Игристый», точнее, в его сикрет-баре на нижнем этаже: на 7 марта тут запланирован open talk на тему «Зачем говорить о сексе?» при участии психотерапевта и сексолога. После беседы начнется бурная вечеринка с танцами. Примечательно, что все ведущие семинара, как и диджеи на танцполе, девушки. Ресторан «Шинок» готовит на 8 марта развлекательную программу по мотивам книги «Алиса в стране чудес». Помимо живой музыки «вечернее чаепитие» подразумевает съемки в тематической фотозоне, выступление Шляпника с микромагией для взрослых и детей, коктейль «Выпей меня» за 650 руб. и специально для дам баночку варенья в подарок с надписью «Съешь меня».

И напоследок приятная новость от «Белуги» — тут 8 марта дарят черную белужью икру от «Русского икорного дома». Вес ценного подарка не уточняется.