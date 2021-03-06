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В Екатеринбурге рабочий упал с 18 этажа строящегося дома

СКР по Свердловской области начал доследственную проверку по факту гибели рабочего, упавшего с 18 этажа строящегося дома по ул. Чкаловской в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе ведомства. В данный момент проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тело умершего направлено на судмедэкспертизу.

«Сообщение об обнаружении тела мужчины с повреждениями, характерными для падения с высоты, поступило сегодня около 12:00 в отдел полиции №12. На место выезжала следственно-оперативная группа, обстоятельства происшествия устанавливаются», — отметил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

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