В Челябинске жители домов на 11 улицах остались без воды

В Ленинском районе Челябинска жители домов на 11 улицах остались без холодной воды из-за коммунальной аварии, информирует сайт МУП «ПОВВ». Обещается, что собственникам подвезут воду к 15:30 на Василевского, 85, и к 16:20 на Новороссийскую, 88.

Под аварийное отключение попали дома на улицах Дзержинского, Новороссийской, Машиностроителей, Кронштадтской, Сурикова, Чайкиной, Масленникова, Батумской, Ереванской, Безрукова и Коммунаров. По данным организации, отключение связано с устранением повреждений на водопроводе на улице Ереванская, 49.