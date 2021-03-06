В Татарстане число случав коронавируса снизилось до 49 в сутки

Минздрав Татарстана сообщил, что за сутки в регионе зарегистрировано 49 новых случая COVID-19. 21 человек госпитализирован, остальные лечатся амбулаторно.

Среди новых заболевших пятеро детей и 21 человек – старше 60 лет.

В том числе в Казани зафиксировали 22 случая, в Набережных Челнах – 7, в Лениногорском районе – 5, в Бугульминском и Лаишевском районах – по 3, еще в шести – пол 1-2 случая.

В итоге на 6 марта в Татарстане зарегистрирован 18 284 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 14 991 человек, в том числе 54 — за минувшие сутки. Умерли 355 человек.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

Полина Петрова, "Ъ-Казань"