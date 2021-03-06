В Ярославской области открылся Деминский лыжный марафон

6 марта в Ярославской области открылся традиционный 14-й деминский лыжный марафон. Начались соревнования золотой гонкой на 50 км свободным стилем. В гонке участвуют более 2 тыс. спортсменов, представляющих 58 российских регионов и шесть зарубежных стран.

Старт гонке в центре лыжного спорта «Демино» под Рыбинском дал губернатор Дмитрий Миронов.

«Деминский марафон стал уже одной из визитных карточек региона, ежегодно привлекая тысячи любителей лыжного спорта. Проведение столь масштабного мероприятия послужило толчком для развития спортивного комплекса – здесь было построено стрельбище, и теперь проводятся соревнования по биатлону. В нашем регионе более 6 тыс. человек занимаются лыжным спортом, из них 1,5 тыс. тренируются на базах спортшкол»,— сказал господин Миронов в выступлении на открытии соревнований.

Глава региона отметил, что в области будут развиваться и другие площадки для зимних видов спорта. В частности, в спортивном комплексе «Подолино» возле Ярославля планируется строительство лыжероллерной трассы и пневматического тира.

Деминский лыжный марафон будет проходить два дня. Всего запланировано проведение шести гонок, для участия в которых подали заявки более 3,5 тыс. спортсменов.

В воскресенье 7 марта утром пройдет Baby-марафон. Днем состоятся гонки на 2, 5 и 10 км. Закроет программу серебряная гонка Worldloppet на 25 км классическим стилем.

Антон Антонов