На Камчатке в черте города под лавиной погиб человек

Вечером 6 марта в городе Елизово Камчатского края со склона сопки сошла снежная лавина. Под лавину попали три человека, один погиб, передает корреспондент “Ъ”.

Как сообщили “Ъ” в региональном управлении МЧС России по Камчатскому краю, ЧП произошло на улице Сопочной в городе Елизово недалеко от одной из школ. Спасателям и полицейским удалось извлечь из-под снежных завалов женщину и ее малолетнюю дочь, они с травмами были доставлены в районную больницу. Мужчина, попавший под лавину, погиб. Его личность устанавливается.

Сейчас спасатели продолжают поиски в снежном массиве, где еще могут находиться люди. СКР начал проверку по факту гибели человека.

По официальным данным, на территории Камчатского края 103 лавиноопасных участка, из них 95 — на склонах сопок в черте населенных пунктов региона.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский