В Ярославле столкнулись автомобиль ДПС и троллейбус с пассажирами

Сегодня, 6 марта, в Ярославле произошло ДТП с участием троллейбуса и автомобиля ГИБДД, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. Дорожно-транспортное происшествие зафиксировано около 08:35 на Московском проспекте в районе остановки «Большая Федоровская».

По предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет. В пресс-службе пояснили, что на момент столкновения, у автомобиля ГИБДД были включены световые спецсигналы. Троллейбус с пассажирами двигался к остановке в сторону площади Богоявления.

«По факту ДТП назначено проведение служебной проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего»,— уточнили в пресс-службе.

Дарья Сабаева