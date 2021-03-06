Автомобили разобрали микросхемы

Проблема дефицита микросхем для автомобилей добралась до российских производителей. В стране ощущается нехватка чипов для систем ЭРА-ГЛОНАСС, без которых продавать автомобили в России нельзя. Проблемы есть и с другими микросхемами. Как их будут решать? И вырастут ли цены на автомобили? Об этом — Андрей Загорский.

Проблема микрочипов касается не только и, пожалуй, не столько России, сколько глобального автопрома. Дефицит, который возник еще в конце 2020 года, в некоторых странах сейчас порой доходит до 40%. Что же произошло? Дело в том, что из-за локдаунов автоконцерны почти перестали заказывать чипы, ведь автомобилей выпускать стали гораздо меньше. А быстро нарастить производство микросхем невозможно хотя бы потому, что его цикл составляет полгода и более. Он, в частности, включает в себя выращивание кремниевых кристаллов.

Теперь участники рынка столкнулись дефицитом и пытаются хоть как-то выйти из положения, поясняет генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков: «Конечно, допускать какие-то сбои в производстве автомобилей из-за отсутствия компонентов и иметь в будущем негативные последствия в плане продаж, доли рынка никто из производителей не захочет. Поэтому первое, что стоит ожидать, — это, вероятно, создание альтернативных производств. Что касается краткосрочного эффекта, вполне может быть, что каких-то моделей, действительно, будет поставлено несколько меньше, если в складских запасах нет соответствующего оборудования».

Пока у крупных автоконцернов запасы электронных микросхем на складах если и есть, то довольно ограниченные. В IHS Markit прикинули, что из-за недостатка чипов в первом квартале по всему миру будет отложен выпуск примерно миллиона авто, что составляет порядка 5% от общего объема. Но это в случае, если ситуация по каким-то причинам не обострится. По прогнозу Financial Times дефицит микросхем может быть ликвидирован ко второму кварталу. В Минпромторге при этом утверждают, что у российских автопроизводителей проблем с поставками электроники нет. Однако руководитель проекта 110km.ru Денис Смольянов уверен, что остаться в стороне от возникших неприятностей им не удастся: «В связи с тем, что мы уже имеем сейчас дефицит, я очень сомневаюсь, что проблема будет решена к лету. Мне кажется, это может затянуться, учитывая, кстати, что пандемия никуда не делась, на год, а, может быть, и на два, может быть, и на больший срок».

А как проблема дефицита чипов может повлиять на цены автомобилей? Некоторые аналитики рынка полагают, что производители микросхем, пользуясь ситуацией, постараются максимально повысить стоимость своего товара. Придется скорректировать цены и автоконцернам. Так что и желающим приобрести новый автомобиль придется заплатить за него намного больше, не сомневается президент группы Favorit Motors Владимир Попов:

«Вы не можете прийти и сказать, как в 2019-м или первом квартале 2020-го, мол, я хочу такую-то машину, она стоит у вас на центральном складе или на стоке. Сейчас это крайне затруднительно сделать, потому что фактически все машины, которые находятся на складах или заложены в ближайшей поставке, расписаны под клиентов. Эта ситуация, наверное, никак не изменится в течение ближайших двух-трех месяцев. Но также совершенно очевидно, что поставщики электроники и микросхем будут повышать цены, то есть, независимо от нашего желания, и все производители автомобилей повысят цены.

Стоимость может вырасти и на 30-40%».

Такие мировые автопроизводители, как Volkswagen, Ford, Fiat, Chrysler, Toyota и Nissan, приостановили производство некоторых моделей еще осенью. Крупнейший мировой производитель электронных микросхем для автомобилей, чья доля рынка составляет 55%, тайваньская компания TSMC. При этом для нее чипы не являются основной продукцией, поскольку составляют лишь 3% от ее продаж, в то время как микросхемы для телефонов почти половину. Нетрудно представить, что, если бы TSMC по каким-то причинам решила окончательно сделать выбор в пользу последних, для автомобильного рынка это могло бы стать шоком.

Анна Никитина