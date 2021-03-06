Путин поручил определить орган власти, который будет защищать семьи и детей

Правительство должно до 1 июля определить, какой федеральный орган власти будет заниматься вопросами защиты семьи и детей. Об этом говорится в списке поручений президента Владимира Путина по итогам ноябрьского заседания президентского Совета по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей.

Перечень поручений опубликован на сайте Кремля. Согласно ему, правительству необходимо:

определить федеральный орган исполнительной власти, который будет заниматься регулированием в сфере защиты семьи и детей, опеки и попечительства, разработкой мер поддержки семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей и сирот, а также профилактикой семейного неблагополучия;

проанализировать практику предоставления господдержки семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и представить предложения по расширению видов и форм такой поддержки;

проанализировать региональную практику по профилактике и предотвращению распространения подростковой токсикомании и представить предложения по совершенствованию законодательства для регулирования оборота товаров, использование которых не по назначению может вызывать токсическое опьянение (срок всех этих поручений — до 1 июля, ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин);

рассмотреть вопрос о совершенствовании деятельности органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних, а также уточнить в законодательстве полномочия органов опеки и попечительства;

разработать комплекс мер по подготовке и повышению квалификации работников органов опеки и попечительства (срок — до 1 июля, ответственные Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ);

разработать и утвердить «дорожную карту» по профилактике социального сиротства на 2022–2025 годы, предусмотрев в ней усовершенствование законодательства о поддержке, укреплении и защите семьи, сохранении семейных ценностей (срок — до 1 сентября, ответственные Михаил Мишустин и высшие должностные лица субъектов РФ).

О необходимости защищать детей и подростков, в частности, от влияния интернета Владимир Путин говорил 4 марта на встрече с участниками движения «Мы вместе», организованного «Общероссийским народным фронтом». Президент назвал ублюдками и букашками людей, призывающих подростков к суициду, а также заявил, что интернет должен регулироваться не только юридическими, но и моральными законами, а «иначе общество будет разрушаться изнутри».

Подробности — в публикации “Ъ” «Мир хижинам, война хорькам».