Пермский инженерный форум состоится в середине апреля

Пермский инженерно-промышленный форум (ПИПФ) в этом году пройдет 15-16 апреля на заводе имени Шпагина. Об этом сообщается на официальном сайте форума. Регистрация участников открывается 15 марта.

Одна из составляющих форума в этом году — выставка «Промкооперация», в рамках которой промышленные предприятия региона представят разработки в интересах крупных российских и международных корпораций. ПИПФ — 2021 планируют посетить представители крупнейших промышленных федеральных компаний и холдингов, таких как «ЛУКОЙ» «Сибур-Холдинг», «ММК». Подробная программа мероприятий сейчас уточняется. Отмечается, что все события форума будут проводиться с соблюдением санитарных норм и правил.

Инженерно-промышленный форум проводится в Пермском крае с 2014 года. В прошлом году мероприятие было отменено в связи с угрозой COVID-19.