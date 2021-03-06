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За сутки коронавирусом заразились 83 жителя Тюменской области

На территории Тюменской области за сутки было подтверждено 83 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в информационном центре по мониторингу заболевания. Таким образом, на 6 марта в регионе зарегистрировано 31806 случаев COVID-19. Из них более 29 тыс. пациентов уже выписаны по факту выздоровления. За весь период пандемии от инфекции скончался 301 человек.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 11 022 новых случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 4 312 181 человека, более 3,9 млн пациентов выздоровели, 88 726 человек скончались.

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