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COVID-19 диагностировали еще у 36 ямальцев

За прошедшие сутки в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) выявили 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в информационном центре по мониторингу заболевания. С начала пандемии в регионе COVID-19 диагностировали у 37321 человека, более 35 тыс. пациентов уже выздоровел, 403 ямальца скончались.

В России за прошедшие сутки зарегистрировано 11 022 новых случая заболевания COVID-19 в 85 регионах. С начала пандемии в стране диагноз подтвердился у 4 312 181 человека, более 3,9 млн пациентов выздоровели, 88 726 человек скончались.

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