В Свердловской области 177 новых случаев коронавируса

В Свердловской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 177 человек, сообщил источник “Ъ-Урал”. С начала пандемии коронавирус зафиксировали у 78691 свердловчанина, более 71 тыс. человек выздоровели, 2 433 пациента скончались.

Режим самоизоляции в Свердловской области продлен до 15 марта. Руководитель свердловского управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских отметил, что коллективных иммунитет к коронавирусу составляет 26,6%. Также в регионе также продолжается массовая вакцинация от вируса. Первым компонентом вакцины от COVID-19 привились более 156,3 тыс. свердловчан.