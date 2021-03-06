Цены в отелях Краснодарского края на майские праздники могут вырасти на 20%

На майские праздники стоимость проживания в отелях Сочи и Краснодарского края может увеличиться на 15-20 %. Об этом рассказал «РИА Недвижимость» управляющий партнер Ivashkevich Hospitality Станислав Ивашкевич.

Также, по его словам, отельеры ожидают рекордной загрузки за последние пять лет (100%). Уже сейчас заполняемость некоторых сочинских гостиниц доходит до 80%. Эксперты также предупреждают, что забронировать хороший и недорогой номер на отдых в мае будет непросто, так как гостиниц в Краснодарском крае мало, а спрос велик.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, на 8 марта власти Сочи ожидают, что объекты размещения горного кластера будут загружены на 95 %, а прибрежного – больше, чем на 75%.

Наталья Решетняк