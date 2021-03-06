В 2021 году мэрия планирует приватизировать муниципальное имущество на 394 млн рублей

Глава Перми внес в городскую думу проект решения об изменении прогнозного плана приватизации муниципального имущества на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. В документе указано, что общая ориентировочная сумма продажи муниципального имущества в этом году составит 394,1 млн руб. без учета НДС. В список вошли такие объекты, как имущественный комплекс бывшего детского лагеря «Салют» в микрорайоне Химики, 96, 1-этажное здание в 126 кв. м с земельным участком на ул. Железнодорожной, 25а в Новых Лядах. Приватизировать предлагается встроенные нежилые помещения в 212 кв. м в жилых домах на ул. Генерала Черняховского, 72а, на ул. Академика Курчатова, 1, в ТЦ «Меркурий» (2,2 тыс. кв. м) на ул. Солдатова, 32. Кроме того, на продажу выставят 1/12 долю в праве собственности на земельный участок под частным домом на ул. 4-ой Заозерской, 42. Объекты продадут на торгах или посредством публичного предложения.

Отметим, что администрация уже объявила аукционы по продаже имущественных комплексов бывшего детского лагеря «Салют» в микрорайоне Химики, 96, и бывшей базы МУП «Полигон» на ул. Волочаевской, 5. Оба объекта недвижимости расположены в Орджоникидзевском районе Перми. Начальная цена бывшего лагеря «Салют» составляет 21 млн руб. База МУП «Полигон» выставлена на торги за 28,1 млн руб. Аукционы по лотам назначены на 10 марта.

В 2020 году, согласно плану приватизации, городские власти должны были продать муниципальное имущество на сумму порядка 500 млн руб. В план вошли отдельно стоящие объекты недвижимости, встроенные помещения, детский лагерь «Дружба» в Кукуштане, земельные участки и прочее.