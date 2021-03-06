В УрФО снизилась смертность от коронавируса

По данным Росстата, в январе 2021 года в Уральском федеральном округе (УрФО) от коронавируса скончались 2 012 человек. Отметим, в декабре прошлого года смертность от COVID-19 в регионе составила 2 909 человек. Также в январе скончались еще 900 пациентов, у которых коронавирус не был основной причиной смерти.

В Свердловской области в январе от COVID-19 скончались 1 184 человека, из них вирус был идентифицирован у 1 052. Также в регионе зафиксировано 152 случая, когда COVID-19 не был основной причиной смерти. При этом только у 29 человек коронавирус оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания.

В Тюменской области в январе коронавирус стал причиной смерти 40 человек. Еще у 191 тюменца коронавирус не был основной причиной смерти, однако у 47 из них вирус повлиял на развитие осложнений.

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) в декабре зарегистрировано 39 смертей от коронавируса. Еще у девяти человек COVID-19 не был причиной смерти, но у одного пациента он оказал влияние на развитие смертельных осложнений.

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) от коронавируса скончался 131 пациент. У 91 человека вирус не стал основной причиной смерти, но у 10 из них COVID-19 повлиял на развитие осложнений.

В Курганской области от коронавируса скончались 190 человека, у 56 пациентов он стал неосновной причиной смерти. В Челябинской области в декабре скончались 428 пациента с коронавирусом, у 401 человека коронавирус не был основной причиной смерти.