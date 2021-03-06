76 жителей Удмуртии заболели коронавирусом

В Удмуртии выявили 76 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у шести детей до 14 лет, 19 человек старше 65 лет, сообщает оперативный штаб республики. Диагноз подтвердился у 40 жителей Ижевска, 11 жителей Глазова, шести жителей Балезинского района, по пять случаев в Воткинске, Киясовском районе, по два случая зарегистрировано в Кизнерском, Увинском, Шарканском районах, по одному случаю — в Можге, Воткинском, Сарапульском районах.

77 человек выздоровели. 29 887 жителей Удмуртии вакцинировали, из них 12 761 получил второй компонент.

Всего на 6 марта в Удмуртии зарегистрировано 28 748 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 25 432 человека выздоровели, 364 скончались. 2 461 заболевший находится в удовлетворительном состоянии, 388 средней степени тяжести, 103 в тяжелом состоянии.