Депутата заксобрания Челябинской области отправили в СИЗО по делу о взятке

Центральный районный суд заключил под стражу на два месяца депутата законодательного собрания Челябинской области Армана Аракеляна по подозрению в коррупции, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемый, возглавляющий дорожную компанию ООО «Дорстройгрупп», вместе с сообщниками дал взятку в виде оргтехники на сумму более 185 тыс. руб. двум сотрудникам контролирующего органа за сокрытие выявленных нарушений. Возбуждено уголовное дело по пп. «а, в» ч.5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки), пп. «а, б» ч.4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц в крупном размере»). Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ региона.

Арман Аракелян был избран депутатом законодательного собрания области в сентябре 2020 года от партии КПРФ. Является руководителем дорожно-строительной компании — ООО «Дорстройгрупп».