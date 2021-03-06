Многодетные могут получить право бесплатной парковки в Перми

Глава Перми внес в гордуму проект решения о предоставлении льготы на оплату парковки для многодетных семей. Документ предлагает внести изменения в порядок использования парковок в Перми, расположенных на автодорогах общего пользования местного значения. Предполагается, что многодетные смогут бесплатно на 1 час парковать свой автомобиль на городских стоянках. Получить такое право смогут только те семьи, которые имеют удостоверение многодетных, и чьи автомобили будут включены в специальный реестр транспортных средств многодетных. В этот реестр может быть включен только один автомобиль семьи.

Отметим, что порядок ведения реестра автомобилей многодетных администрации Перми рекомендуется утвердить до 1 мая этого года. Сама льгота может начать действовать с 1 июня.

Напомним, введение льготы для многодетных на пользование платными парковками обсуждалось на заседании рабочей группы в январе этого года.

Общее количество платных парковочных мест в Перми превышает 5 тысяч. В конце 2020 года в городе расширилась зона платной парковки — в нее добавилось около 200 парковочных мест. Изменения коснулись двух районов. В Свердловском районе парковка стала платной в двух кварталах: по ул. Газеты «Звезда» от ул. Полины Осипенко до ул. Белинского и по ул. Глеба Успенского от Комсомольского проспекта до ул. Пионерской. В Ленинском районе в зону платной парковки вошла практически вся территория Разгуляя. При этом платные парковочные места организованы преимущественно по улицам Екатерининской, Ленина, Пермской, Клименко. В зоне частной застройки платных парковок немного, но действует запрет на стоянку.