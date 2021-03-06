В ХМАО COVID-19 диагностировали еще у 104 человек

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за прошедшие сутки зарегистрировано 104 новых случая заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе. Так, с начала пандемии в округе зафиксировано 52 086 случаев COVID-19, при этом 50 127 человек уже вылечились.

За сутки в округе зафиксировано два летальных случая от COVID-19, за все время от вируса скончались 758 человек.

Больше всего больных за сутки выявили в Сургуте (23), Югорске (11) и Ханты-Мансийске (10). У 74 человек заболевание протекает с симптомами ОРВИ, у 24 пациентов диагностирована пневмония. Шестеро переносили COVID-19 в бессимптомной форме.