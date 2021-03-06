Пермские баскетболистки стартовали в плей-офф с победы

Женский баскетбольный клуб «Парма-КОР» в своем первом турнире добилась выхода в плей-офф.

В пятницу в ФОК «Победа» пермская команда в упорном матче обыграли соперниц из БК «Юность» (Пенза) в рамках 1/4 финала Чемпионата России женской Суперлиги-2 – 75:73.

Самыми результативными в составе нашей команды стали: Мария Харчикова - 27 очков, 5 подборов, 3 передачи, 2 перехвата; Анастасия Домнина - 22 очка, 3 подбора

Следующий матч между соперниками состоится 9 марта в Пензе. Серия пройдет до 2-х побед одной из команд.