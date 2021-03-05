Доходы не сошлись с реальностью

Реальные доходы жителей Татарстана в 2020 году, несмотря на номинальный рост зарплат, упали на 3,3%. Такие данные представил Татарстанстат, констатировав, что большинство средств «расходуется населением на поддержание текущего уровня потребления». Эксперты считают, что для республики «результат мог быть намного хуже», если бы не восстановление цен на нефть к концу года. В 2021 году они ожидают, что «вакцинация должна победить пандемию» и «доходы населения не будут больше падать, а, наоборот, покажут восстановительный рост».



Объем денежных доходов населения Татарстана в 2020 году составил 1 трлн 666 млрд руб. Годом ранее он достигал 1 трлн 671 млрд руб. В итоге реальные денежные доходы (с учетом роста цен на товары) в прошлом году составили 96,7% к уровню предыдущего года, говорится в докладе Татарстанстата. То есть за год жители Татарстана стали на 3,3% беднее.

При этом реальные располагаемые денежные доходы (рассчитывается за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) сократились еще сильнее — сразу на 4,4%. На душу населения доходы составили 35,57 тыс. руб.

Стоит отметить, что по итогам 2019 года власти Татарстана отчитывались о росте реальных доходов жителей на 1,8% (реальных располагаемых — на 1,2%). В 2018 году, согласно официальной статистике, рост реальных доходов в республике составлял 0,8%. Однако в 2015-2017 годах также наблюдалось снижение реальных доходов жителей региона (ежегодное падение составляло в пределах 2,4-3,8%).

В целом по России реальные доходы граждан в 2020 году сократились на 3% и составили 35,36 тыс. руб. на одного человека (данные Росстата). Вместе с тем в Приволжском федеральном округе падение составило 3,5% (до 28,28 тыс. руб.). Примечательно, что во всем округе только жители Мордовии за прошлый год стали богаче. Правда, их реальные доходы увеличились всего на 0,1%.

При этом в абсолютном денежном выражении в Татарстане граждане остаются самыми обеспеченными. Например, средний доход в Башкирии составил 30,03 тыс. руб., а в Нижегородской области — 33,34 тыс. руб. (в остальных регионах округа среднедушевые доходы менее 30 тыс. руб.). Самые богатые россияне живут в Чукотском (средний доход — 89,06 тыс. руб.), Ямало-Ненецком (88,58 тыс. руб.) и Ненецком (84,2 тыс. руб.) автономных округах, а также в Москве (75,29 тыс. руб.).

Очевидно, падение реальных доходов можно связать с пандемией COVID-19. Так, в первом квартале 2020 года, до введения ограничений для бизнеса, доходы граждан, наоборот, росли (по республике — на 3%). Напомним, что в целом в 2020 году валовый региональный продукт (ВРП) республики сократился на 2,9%. В том числе объемы промышленного производства упали на 3,6%, а оборот розничной торговли сократился сразу на 6,1%. Официальная инфляция в Татарстане по итогам 2020 года достигла 4,8%.

При этом, несмотря на падение реальных доходов, средняя заработная плата жителей Татарстана в прошлом году выросла сразу на 5,6% и составила 39,59 тыс. руб.(по России — 51,08 тыс. руб., а по Приволжскому округу — 36,81 тыс. руб.). Реальная заработная плата (с учетом инфляции), как подсчитал Татарстанстат, в республике выросла на 2,4%. При этом самые высокие зарплаты в Татарстане — в сфере научных исследований и разработок (в среднем 66,01 тыс. руб.) и добычи полезных ископаемых (63,5 тыс. руб.). Самые низкие — в сельском хозяйстве (26,28 тыс. руб.), а также в гостиницах и предприятиях общественного питания (23,8 тыс. руб.).

Средний размер пенсии в Татарстане на 1 января 2020 года составил 15,41 тыс. руб. Год назад он составлял 14,57 тыс. руб. Реальный рост с учетом инфляции составил лишь 0,7%.

Татарстанстат отмечает, что около 80,5% своих доходов жители тратят на покупку товаров (63,5%) и оплату услуг (16,9%). 13% уходят на обязательные платежи и взносы. А около 6,5% доходов в 2020 году ушли в сбережения. «Основная часть денежных средств расходуется населением на поддержание текущего уровня потребления»,— отмечается в докладе.

«Картина по Татарстану схожа с общероссийской — по России в целом реальные располагаемые доходы населения сократились в 2020 году на 3,5%, в то время как средняя номинальная зарплата увеличилась на 6%, реальная — на 2,5%. Это связано с сокращением других видов доходов — прежде всего, от предпринимательской деятельности, что связано с пандемией и ограничительными мерами»,— говорит руководитель отдела макроэкономического анализа группы компаний «Финам» Ольга Беленькая. По ее словам, «в структуре доходов населения в прошлом году в России выросла доля социальных выплат и зарплат и снизилась доля доходов от предпринимательской деятельности, собственности и прочих денежных поступлений».

Госпожа Беленькая добавляет, что «большинство базовых сценариев предполагает ослабление или отмену ограничений в России и в мире во втором полугодии 2021 года по мере распространения вакцинации». «В последние месяцы в российской экономике снижается безработица, розничные продажи почти достигли докризисного уровня прошлого года. На этом фоне мы ожидаем, что доходы населения не будут больше падать, а, наоборот, покажут восстановительный рост»,— полагает она.

Руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев считает, что результат в Татарстане «мог быть намного хуже». «На экономике Татарстана положительно сказалось восстановление цен на нефть и ослабление рубля — экономика Татарстана в значительной степени является экспортной. Поддержала экономику республики и очень мягкая денежно-кредитная политика Банка России»,— говорит он. Эксперт также отмечает, что «ситуация улучшается», поскольку с начала 2021 года в Татарстане фиксируется заметное снижение уровня безработицы. «Сейчас в Татарстане примерно 31 тыс. безработных и около 49 тыс. вакансий. Коэффициент напряженности составляет примерно два рабочих места на соискателя»,— говорит он.

Господин Разуваев соглашается, что «2021 год должен быть намного лучше, чем 2020, можно ожидать роста реальных частных доходов и их выхода на докризисный уровень». «Причина проста — нефть уже в комфортном коридоре $60-70 за баррель. Вакцинация должна победить пандемию, а это будет означать снятие ограничений, что особенно позитивно скажется на секторе услуг»,— заключает он.

Кирилл Антонов