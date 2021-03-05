«Локомотив» разгромил «Йокерит» во втором матче серии плей-офф КХЛ

5 марта ярославский хоккейный клуб «Локомотив» на льду «Арены 2000» в Ярославле провел вторую встречу серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с финским «Йокеритом». Матч закончился со счетом 5:0 в пользу ярославской команды.

«Локомотив» открыл счет за две минуты до окончания первого периода. Шайбу забросил Андре Петерссон. Он же в середине второго периода удвоил счет, оформив дубль. А в третьем периоде дубль оформил капитан «Локомотива» Владимир Ткачев, забросив шайбы на 41-й и 47-й минутах. А еще черед три минуты пятую шайбу в ворота финской команды отправил Тему Пулккинен.

В первом матче серии 3 марта тоже победил «Локомотив» с минимальным счетом 1:0. Вратарь железнодорожников Эдвард Паскуале во второй игре подряд сохраняет свои ворота в неприкосновенности.

После двух матчей «Локомотив» ведет в серии плей-офф со счетом 2:0. Серия будет проходить до четырех побед. Все матчи пройдут в Ярославле. Такое решение принял финский клуб, чтобы в условиях пандемии коронавируса избежать дополнительных поездок и пересечений границ. Следующие игры серии пройдут 7 и 9 марта.

Напомним, в прошлом сезоне именно «Йокерит» выбил ярославский клуб из розыгрыша Кубка Гагарина. Финская команда победила железнодорожников в первом раунде плей-офф с общим счетом по матчам 4:2.

Антон Антонов