В администрации Кубани сменился руководитель департамента строительства

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев назначил Максима Мысакова исполняющим обязанности руководителя краевого департамента строительства, сообщила пресс-служба администрации края. Предыдущий глава департамента Владимир Вареха уволен с должности, уточнили в пресс-службе.

Максим Мысаков родился в 1986 году в Краснодаре, в 2009 году окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство», с 2006 по 2017 год работал в строительных и дорожных организациях Краснодара, затем замещал руководящие должности в главном управлении строительства Краснодарского края. С сентября прошлого года господин Мысаков работал заместителем руководителя краевого департамента строительства.

Анна Перова, Краснодар