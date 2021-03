Baglioni Hotels & Resorts пополнились отелем на Сардинии

Курорт Baglioni Resort Sardinia, входящий в список The Leading Hotels of the World, расположился в природном ландшафте Средиземного моря, в зоне морского заповедника острова Таволара на северо-восточном побережье Сардинии, на частной территории площадью 4 гектара и включает 78 номеров, люксов и вилл, оформленных в строгом стиле. Из окон открывается вид на один из лучших пляжей Сардинии всего в нескольких минутах ходьбы от отеля. К услугам гостей бассейн с террасой для принятия солнечных ванн, детский клуб, два детских бассейна и широкие открытые площадки, по которым можно спуститься к морю. А также ресторан высокой кухни “Gusto by Claudio Sadler”, Pool Bar, Terrace Bar и второй итальянский ресторан со средиземноморской кухней.

Частная территория и окружающая местность создают уникальные условия для занятий йогой, бегом трусцой и трекингом, не говоря уже о катании на горных велосипедах и верховой езде. Поиграть в гольф можно на двух близлежащих полях.

Официальное открытие курорта запланировано на 1 июня 2021 года.