«Дебиторку» ЗАО «Мостовской мясокомбинат» размером 86,6 млн рублей выставили на торги

Конкурсный управляющий ЗАО «Мостовской мясокомбинат» сообщил о проведении торгов по реализации дебиторской задолженности банкрота. За 86,6 млн руб. реализуют: дебиторскую задолженность ООО «Стройинвест» (начальная цена составляет чуть более 20 млн руб.), дебиторскую задолженность ООО «Новороссталь» (стоимость 28,1 млн руб.), дебиторскую задолженность ООО «Кубанская Нива» (9,6 млн руб.), дебиторская задолженность ООО «Лагуна» (28,8 млн руб.)

По данным «СПАРК-Интерфакс», ЗАО «Мостовской мясокомбинат» зарегистрировано в 1998 году. Основным видом деятельности является разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Руководителем указан Илья Галотин. По итогам 2019 года чистый убыток компании составил 17,3 млн руб.

Наталья Решетняк