Житель Ярославля нарушил правила дорожного движения на 3,3 млн рублей

В Ярославле судебные приставы арестовали огнестрельное оружие мужчины, не оплатившего штрафы за нарушение правил дорожного движения на общую сумму 3,3 млн руб., сообщили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области. Всего должнику было выписано более 2.6 тыс. штрафов за нарушение ПДД.

По данным пресс-службы, мужчина нарушал ПДД в течение 2020 года в Нижегородской, Ярославской, Московской и Тверской областях. В пресс-службе пояснили, что судебные приставы, чтобы разыскать должника, объявляли его в розыск. Встретится с должником приставам помогли в региональном управлении Росгвардии, так как в наличии у него было зарегистрировано несколько единиц огнестрельного оружия.

«Встреча судебного пристава-исполнителя с неуловимым должником состоялась в опорном пункте полиции, куда гражданин был приглашен для проверки сохранности оружия»,— пояснили в пресс-службе, уточнив, что в результате у мужчины были арестовано огнестрельное оружие ограниченного поражения: пистолет «ОСА», «Тигр», «Benelli», и «Лидер ТТ».

В настоящее время судебные приставы готовят документы для оценки специалистами арестованного имущества. Если должник не оплатит в установленное время штрафы, оружие будет продано в счет погашения долга.

Дарья Сабаева